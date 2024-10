A uma semana das eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 5 de novembro, a AFP publica, nesta segunda-feira (28), um dossiê com ângulos, perfis, quadros e análises multimídia.

Esta série de matérias dá destaque ao que está em jogo nestas eleições, cuja intensa e acirrada campanha entra na reta final.

Além de um resumo da situação da disputa pela Casa Branca, transmitiremos material em texto, foto e vídeo sobre as estratégias dos candidatos, o impacto político interno e externo do resultado e uma compilação de declarações nos chamados estados-pêndulo, que podem decidir a eleição.

Confira a seguir as matérias previstas:

WASHINGTON:

Empatados, Kamala e Trump entram na tensa semana final da campanha

Kamala Harris e Donald Trump darão seus últimos impulsos com uma semana restante na corrida à Casa Branca mais acirrada e imprevisível dos tempos modernos, que caminha para um final dramático e incerto.

(EUA política eleições, Apresentação, 700 palavras)

WASHINGTON:

A corrida selvagem de Trump rumo à vitória, ou uma longa queda

Ele sofreu impeachment em duas ocasiões, foi considerado culpado de fraude e abuso sexual, condenado a uma série de crimes e declarado politicamente morto mais de uma vez: Donald Trump está por sua própria conta e risco.

(EUA política eleições, Perfil, 800 palavras)

WASHINGTON:

Kamala Harris: poderá uma pioneira subestimada derrotar Trump?

A ligação que mudou tudo para Kamala Harris ocorreu em uma manhã de domingo em julho, enquanto a vice-presidente dos EUA cozinhava panquecas e montava um quebra-cabeça com suas sobrinhas-netas.

(EUA política eleições, Perfil, 700 palavras)

WASHINGTON:

O que pode acontecer se Trump perder as eleições nos Estados Unidos?

Boa parte das atenções do mundo sobre as eleições americanas de 2024 se concentram no que pode acontecer em caso de vitória de Donald Trump. Muitos americanos, porém, também estão preocupados com o resultado inverso.

Por Frankie TAGGART

(EUA política eleições, Ângulo, 800 palavras)

WASHINGTON:

Assim como em 2020, campanha de desinformação toma conta das eleições nos EUA

Quatro anos após uma campanha presidencial repleta de desinformação, os americanos se deparam com este cenário mais uma vez.

(EUA eleições votação desinformação, Ângulo, 700 palavras)

WASHINGTON

Política externa: Kamala promete manter alianças enquanto Trump indica ruptura

Os dois candidatos à Presidência dos EUA apresentam visões do mundo bastante distintas, com a eleição de novembro potencialmente capaz de mudar dramaticamente a política em relação à Ucrânia e outros parceiros.

(EUA política eleições, Ângulo, 900 palavras)

WASHINGTON

Os cinco temas cruciais da campanha presidencial americana

Tudo parece colocar os dois candidatos à eleição presidencial de 5 de novembro de lados opostos e sete em cada 10 americanos relatam estar preocupados com o resultado do pleito. Mas o que está em jogo em termos políticos nesta campanha descrita como histórica?

(EUA política eleições, Fatos, 800 palavras)

PHOENIX, Arizona:

Medos e dúvidas dominam os últimos dias de reflexão dos eleitores americanos

Suas intenções de voto são acompanhadas por todas as pesquisas e estão no centro das estratégias eleitorais dos candidatos: os eleitores dos estados-pêndulo decidirão a presidência dos Estados Unidos no dia 5 de novembro entre Donald Trump e Kamala Harris.

(EUA política eleições, Fatos, 600 palavras)

WASHINGTON:

Aborto, bandeira e cabeças de lince: americanos votam em algo mais que seu presidente

Os eleitores americanos vão decidir, em 5 de novembro, quem assumirá o comando da Casa Branca, mas também estão em jogo um novo Congresso e o destino de milhares de legisladores, enquanto a questão do aborto é tema de vários referendos locais.

(EUA eleições política, Quadro, 600 palavras)

Também enviaremos os seguintes quadros:

WASHINGTON:

Colégio Eleitoral, um sistema que permite a um candidato vencer com menos votos que o rival

Peculiar é a palavra que define o sistema eleitoral dos Estados Unidos, onde Donald Trump derrotou Hillary Clinton em 2016 com quase três milhões de votos a menos, e George W. Bush superou Al Gore em 2000 com uma desvantagem de quase 500.000 votos.

(EUA política eleições, Fatos, 500 palavras)

WASHINGTON:

Os sete estados que poderão decidir as eleições nos EUA

Mais de 200 milhões de eleitores estão aptos para votar nas eleições presidenciais de 5 de novembro nos Estados Unidos, mas o resultado pode depender de algumas dezenas ou centenas de milhares de votos.

(EUA política eleições, Quadro, 800 palavras)

WASHINGTON:

As eleições americanas em números

Os americanos votam no dia 5 de novembro em uma eleição presidencial cuja campanha tem sido cheia de imprevistos.

(EUA política eleições, Quadro, 450 palavras)

WASHINGTON:

Momentos-chave da campanha eleitoral para as presidenciais americanas

Confira os momentos-chave de uma campanha fora do comum, faltando uma semana para as eleições presidenciais americanas

(EUA política eleições, Fatos, 700 palavras)

