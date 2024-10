O Monte Fuji, símbolo do Japão, continua sem neve, algo nunca visto em 130 anos, anunciou a agência meteorológica japonesa nesta segunda-feira.

Normalmente, o cume do vulcão começa a ficar coberto de neve por volta de 2 de outubro. No ano passado, os primeiros flocos caíram em 5 de outubro.

Neste ano, não houve nevasca devido às altas temperaturas, disse Yutaka Katsuta, meteorologista do serviço de Kofu, no centro do Japão.

Desde que os registros começaram em 1894, pelo menos uma nevasca costumava a cair antes de 26 de outubro. Somente em 1955 e 2016 a neve esperou até essa data.

"As temperaturas foram altas este ano [...] o que é um obstáculo para qualquer ar frio", disse Katsuta à AFP.

Segundo ele, o atraso provavelmente se deve à mudança climática. O verão passado foi o mais quente no Japão desde o início dos registros, igualando o recorde de 2023.

O Monte Fuji fica coberto de neve na maior parte do ano, exceto de julho a setembro. Neste período, muitos alpinistas aproveitam para escalar seu cume durante a noite e ver o sol nascer a 3.776 metros acima do nível do mar.

