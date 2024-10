Pagando pelos erros defensivos, o Atlético de Madrid sofreu sua primeira derrota no Campeonato Espanhol, ao ser batido por 1 a 0 fora de casa pelo Betis, neste domingo (27), pela 11ª rodada.

Quatro dias depois de perder em casa para o Lille na Liga dos Campeões (3 a 1), os 'concholeros' encerraram sua péssima semana na capital da Andaluzia, em jogo que foi decidido por um gol contra logo aos quatro minutos do uruguaio José Giménez.

Com 20 pontos, o Atlético cai para a quarta posição na tabela, ultrapassado pelo Villarreal (3º, 21 pontos), que no sábado venceu o Valladolid por 2 a 1.

O time do técnico Diego Simeone perdeu uma chance de se aproximar do Real Madrid (2º, 24 pontos), que no sábado foi goleado pelo líder Barcelona (30 pontos).

O Barça é justamente o grande beneficiado pelos resultados deste fim de semana, já que não só goleou o maior rival como abriu dez pontos de diferença para o Atlético, outro teórico adversário na briga pelo título.

Por sua vez, o Betis (5º, 18 pontos) se aproximou do Top 4 e virou a página do empate decepcionante com o Copenhagen (1 a 1) pela Liga Conferência.

Athletic Bilbao (6º) ou Mallorca (7º), ambos com 17 pontos, podem alcançar o Atlético de Madrid se vencerem em seu duelo que fecha a rodada na segunda-feira.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Espanyol - Sevilla 0 - 2

- Sábado:

Valladolid - Villarreal 1 - 2

Rayo Vallecano - Alavés 1 - 0

Las Palmas - Girona 1 - 0

Real Madrid - Barcelona 0 - 4

- Domingo:

Leganés - Celta Vigo 3 - 0

Getafe - Valencia 1 - 1

Betis - Atlético de Madrid 1 - 0

(17h00) Real Sociedad - Osasuna

- Segunda-feira:

(17h00) Mallorca - Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 30 11 10 0 1 37 10 27

2. Real Madrid 24 11 7 3 1 21 11 10

3. Villarreal 21 11 6 3 2 20 19 1

4. Atlético de Madrid 20 11 5 5 1 16 7 9

5. Betis 18 11 5 3 3 11 9 2

6. Athletic Bilbao 17 10 5 2 3 17 11 6

7. Mallorca 17 10 5 2 3 10 8 2

8. Rayo Vallecano 16 11 4 4 3 12 10 2

9. Osasuna 15 10 4 3 3 14 16 -2

10. Sevilla 15 11 4 3 4 12 15 -3

11. Celta Vigo 13 11 4 1 6 17 20 -3

12. Real Sociedad 12 10 3 3 4 8 8 0

13. Girona 12 11 3 3 5 11 14 -3

14. Leganés 11 11 2 5 4 9 12 -3

15. Getafe 10 11 1 7 3 8 9 -1

16. Alavés 10 11 3 1 7 13 19 -6

17. Espanyol 10 11 3 1 7 10 19 -9

18. Las Palmas 9 11 2 3 6 13 19 -6

19. Valladolid 8 11 2 2 7 9 23 -14

20. Valencia 7 11 1 4 6 8 17 -9

ati/hpa/dr/iga/cb