Inter de Milão e Juventus fizeram um grande jogo em San Siro neste domingo (27), com um empate em 4 a 4 pela 9ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado teve um sabor especial para a Juventus, que perdia por dois gols de diferença e conseguiu empatar na reta final graças ao turco Kenan Yildiz.

O polonês Piotr Zielinski (15' de pênalti) abriu o placar para a Inter, mas o time de Turim virou ainda no primeiro tempo com o sérvio Dusan Vlahovic (20') e o americano Timothy Weah (26').

Depois, foi a Inter que protagonizou uma rápida virada, com um gol do armênio Henrikh Mkhitaryan (35') e mais um de pênalti de Zielinski (37').

No segundo tempo, o Denzel Dumfries parecia ter decretado a vitória 'nerazzurri' colocando 4 a 2 no placar (53'). Depois, o time de Milão perdeu várias oportunidades de marcar o quinto gol, graças à atuação inspirada do goleiro Michele Di Gregorio, que salvou a Juve.

A entrada de Yildiz foi crucial na partida, já que o jovem turco levou os 'bianconeri' até o empate marcando duas vezes em poucos minutos (71' e 82').

É preciso voltar a 1961 para encontrar um 'Derby D'Italia' com mais gols: na goleada da Juventus por 9 a 1.

O empate deste domingo beneficia o Napoli, líder da Serie A com 22 pontos, que no sábado venceu o Lecce por 1 a 0 e ampliou sua vantagem sobre seus rivais diretos na luta pelo 'Scudetto'.

A Inter (18 pontos), que chegava para o jogo deste domingo depois de três vitórias consecutivas, continua na vice-liderança, enquanto a Juventus é a terceira colocada (17 pontos).

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Udinese - Cagliari 2 - 0

Torino - Como 1 - 0

- Sábado:

Napoli - Lecce 1 - 0

Atalanta - Hellas Verona 6 - 1

- Domingo:

Parma - Empoli 1 - 1

Lazio - Genoa 3 - 0

Monza - Unione Venezia 2 - 2

Inter - Juventus 4 - 4

(16h45) Fiorentina - Roma

. Adiado:

Bologna - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 22 9 7 1 1 16 5 11

2. Inter 18 9 5 3 1 21 13 8

3. Juventus 17 9 4 5 0 15 5 10

4. Atalanta 16 9 5 1 3 24 14 10

5. Lazio 16 9 5 1 3 17 12 5

6. Udinese 16 9 5 1 3 12 11 1

7. Milan 14 8 4 2 2 16 9 7

8. Torino 14 9 4 2 3 15 14 1

9. Fiorentina 13 8 3 4 1 15 8 7

10. Empoli 11 9 2 5 2 7 6 1

11. Roma 10 8 2 4 2 8 6 2

12. Bologna 9 8 1 6 1 9 11 -2

13. Como 9 9 2 3 4 11 16 -5

14. Cagliari 9 9 2 3 4 8 15 -7

15. Hellas Verona 9 9 3 0 6 13 21 -8

16. Monza 8 9 1 5 3 10 11 -1

17. Parma 8 9 1 5 3 12 14 -2

18. Genoa 6 9 1 3 5 7 20 -13

19. Unione Venezia 5 9 1 2 6 7 16 -9

20. Lecce 5 9 1 2 6 3 19 -16

