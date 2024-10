O treinador do Barcelona, Hansi Flick, reconheceu nesta sexta-feira (25) que a sua equipe está ansiosa para disputar no sábado o tão aguardado 'El Clásico' do Campeonato Espanhol contra o Real Madrid, seu primeiro desde que assumiu o comando da equipe 'culé'.

Questionado sobre o que significa para ele disputar uma partida dessa magnitude, Flick disse que "para ser sincero, não penso muito nisso, hoje o que importa é preparar bem o time".

"Mas também posso apreciar, e é algo palpável, que estamos ansiosos para jogar o jogo de amanhã, e eu também, é claro. Será um jogaço", acrescentou.

O Barça lidera o Campeonato Espanhol com três pontos a mais que o Real Madrid, com nove vitórias em dez jogos e 33 gols marcados.

"Jogamos agora contra o Real Madrid, obviamente todos os jogadores estão muito preparados, mas confio na minha equipe. Acredito neles porque estão muito bem", garantiu o técnico.

Elogiado após a recente vitória na Liga dos Campeões sobre o Bayern de Munique (4-1), o treinador alemão relativizou esses elogios e defendeu a manutenção da concentração.

"Ok, é bom ser elogiado, eu sei qual é o meu trabalho e conheço as minhas coisas, e as minhas coisas são resultados, quando ganhamos bem, e quando não ganhamos, não tão bem; então no final focamos na nossa ideia, na paixão, em como queremos jogar amanhã", disse ele.

