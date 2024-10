Os capacetes azuis da ONU no Líbano disseram nesta sexta-feira (25) que as tropas israelenses dispararam contra um dos seus postos de observação no sul do país esta semana e lamentaram as condições de segurança "extremamente difíceis".

Na terça-feira, "soldados do Exército israelense dispararam contra um posto de observação perto da cidade fronteiriça de Dhayra", disse a força de manutenção da paz da ONU no Líbano, Unifil, em um comunicado.

Funcionários em serviço "se retiraram para não serem atingidos", acrescentou.

O texto também relatou outros três incidentes com disparos não identificados que atingiram posições ou veículos da Unifil nesta semana.

"A situação de segurança é extremamente difícil", lamentou a força de paz.

