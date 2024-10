Os preços do petróleo caíram ligeiramente nesta quinta-feira (24), após registrarem alta durante o pregão, graças aos esforços diplomáticos para uma desescalada no Oriente Médio.

A cotação do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, cedeu 0,81%, para 74,38 dólares. O West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano com vencimento para o mesmo mês, recuou 0,83%, para 70,19 dólares.

"Nas últimas semanas, o petróleo esteve sob pressão e isso se explica, em parte, pelos acontecimentos geopolíticos" no Oriente Médio, explicou Bart Melek, da TD Securities.

Estados Unidos e Catar anunciaram nesta quinta-feira que estão retomando as negociações para uma trégua em Gaza.

"Falamos das opções para aproveitar este momento e dos próximos passos para fazer avançar o processo, e antecipo que nossos negociadores vão se reunir nos próximos dias", afirmou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em Doha.

Além disso, o presidente francês, Emmanuel Macron, pediu que cessem "rapidamente" as hostilidades no Líbano, durante uma conferência que permitiu arrecadar 1 bilhão de dólares (R$ 5,7 bilhões) para o país e seu exército.

Os investidores "continuam esperando informações sobre o que seria uma resposta israelense" aos disparos de míssil lançados pelo Irã em 1º de outubro contra Israel, destacou Bart Melek.

"Até agora, as informações sugerem que não vão atacar instalações petrolíferas" iranianas, acrescentou. Isso pressiona para baixo os preços.

