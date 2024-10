A Federação Saudita de Futebol anunciou, nesta quinta-feira (24), o fim de seu contrato com o treinador italiano Roberto Mancini, após um acordo entre as partes.

"O Conselho de Administração da Federação Saudita de Futebol e o técnico da seleção Roberto Mancini chegaram hoje [quinta-feira] a um acordo comum para encerrar a relação contratual", indicou a Federação em seu texto.

O nome do novo treinador "será anunciado nos próximos dias, depois de concluídos de forma definitiva e oficial os trâmites contratuais", acrescentou.

Mancini, campeão da Eurocopa com a Itália em 2021, assumiu o comando da seleção da Arábia Saudita em agosto de 2023 e tinha contrato até 2027. No entanto, os resultados foram decepcionantes e, em 18 jogos, só conseguiu um retrospecto de 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

Segundo a imprensa, Mancini havia aceitado uma oferta salarial anual de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 142 milhões pela cotação atual) para dirigir a seleção saudita, sucedendo então o francês Hervé Renard.

E é exatamente este último quem está entre os candidatos a ocupar o cargo, disse à AFP uma fonte da Federação Saudita.

Segundo essa mesma fonte, que preferiu manter o anonimato, as negociações com Mancini para a rescisão do contrato começaram depois da recente derrota em casa diante do Japão (2 a 0) nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

"Os maus resultados e o desempenho pouco convincente da última temporada obrigaram a Federação a fazer uma mudança", explicou.

