A Ucrânia afirmou, nesta quinta-feira (24), que a Rússia mobilizou soldados norte-coreanos na região russa de Kursk, parcialmente controlada por forças ucranianas.

"As primeiras unidades do Exército norte-coreano, treinadas no leste da Rússia, já chegaram à zona de combate", indicou a Inteligência Militar Ucraniana (GUR) em um comunicado.

"Em 23 de outubro de 2024 sua aparição foi registrada na região de Kursk", acrescentou.

Nesta quinta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, não desmentiu a mobilização de tropas norte-coreanas em seu país, depois de os Estados Unidos afirmarem que dispunham de provas do envio de soldados do país asiático para seu possível uso na Ucrânia.

"A Rússia nunca duvidou que a RPDC [República Popular Democrática da Coreia] leva a sério a cooperação russa, estamos cooperando com nossos amigos norte-coreanos", declarou Putin em uma coletiva de imprensa durante a cúpula do Brics em Kazan. "O que faremos é assunto nosso", acrescentou.

