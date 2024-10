As autoridades espanholas anunciaram a detenção de quatro pessoas acusadas de responsabilidade no início de uma campanha de ódio, com mensagens racistas, contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, antes do último clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

"Os detidos são os principais responsáveis pela campanha de ódio que ocorreu nas redes sociais contra um jogador da equipe adversária na véspera do dérbi madrilenho do mês passado", afirmou a Polícia Nacional em um comunicado que não cita diretamente o nome do atacante brasileiro.

Os quatro detidos, segundo a polícia, "incitavam os torcedores a comparecer ao estádio para proferir insultos ofensivos e discriminatórios com conotações racistas" ao jogador, com uma campanha que conseguiu viralizar, "provocando um importante alerta social".

A campanha investigada é conhecida como '#metropolitanoconmascarillas', quando várias pessoas incentivaram os torcedores do Atlético de Madrid, que jogava em seu estádio, a comparecer ao estádio Metropolitano para ofender o astro brasileiro Vini Jr. durante a partida de 29 de setembro.

A campanha pedia que os torcedores utilizassem máscaras para dificultar a possível identificação por parte da polícia.

Pouco depois, a Liga Profissional de Futebol apresentou diversas denúncias que deram início às investigações da polícia para identificar os promotores da campanha. Nos dias 14 e 15 de outubro, os agentes prenderam quatro homens "como supostos responsáveis por um crime de incitação ao ódio", mas a investigação continua aberta.

A partida tensa entre os dois grandes clubes de Madri pela oitava rodada do campeonato espanhol - que terminou 1-1 - foi marcada pelo lançamento de objetos no gramado do estádio Metropolitano, em particular contra o gol defendido pelo goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, o que levou o árbitro o interromper a partida por 10 minutos.

Os casos de racismo são frequentes há várias décadas nos estádios de futebol da Espanha.

Vários torcedores receberam penas criminais nos últimos meses por insultos racistas contra jogadores, principalmente Vini Jr., vítima de vários crimes similares desde sua chegada à Espanha em 2018.

rs/du/fp/dd