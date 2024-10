O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, manifestou nesta quarta-feira (23) a seu par israelense, Yoav Gallant, sua "profunda preocupação" pelos ataques contra o Exército libanês, depois que três soldados morreram no fim de semana.

O Exército do Líbano garantiu no domingo que um ataque israelense visou um veículo com soldados no sul do país, onde Israel afirma atacar redutos do movimento pró-iraniano Hezbollah.

As mortes elevaram para oito o número de baixas militares libanesas desde que a guerra entre Israel e Hezbollah estourou no mês passado.

Austin expressou a Gallant "sua profunda preocupação pelos relatos de ataques contra as Forças Armadas Libanesas", disse o porta-voz do Pentágono, general Pat Ryder, em comunicado.

Ryder também assinalou que Austin "enfatizou a importância de se tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança das Forças Armadas Libanesas e da FPNUL [Unifil]", a força de paz das Nações Unidas no Líbano.

A Unifil acusou Israel de atacar seus membros diversas vezes nas últimas semanas.

bjt/jgc/ag/db/rpr