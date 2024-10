Mais de 250 torcedores do Peñarol foram detidos nesta quarta-feira (23), no Rio de Janeiro, em confronto com a polícia horas antes do jogo entre a equipe uruguaia e o Botafogo pela semifinal da Copa Libertadores, informaram as autoridades.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) informou em comunicado à AFP que levou os detidos à Cidade da Polícia, sob as acusações de que cometeram "uma série de atos de vandalismo, incluindo saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos".

Além disso, os bombeiros tiveram que entrar em ação depois que vários veículos foram incendiados, segundo a mesma fonte. Uma pistola foi apreendida.

"Diante da gravidade da situação, policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram acionados para conter o tumulto", acrescenta a nota da polícia.

Imagens ao vivo transmitidas pela TV Globo mostraram os torcedores atirando diversos objetos e se protegendo com cadeiras de plástico.

Pelo menos um ônibus foi incendiado durante os distúrbios.

- Jogador do Flamengo vai ao local -

As imagens mostraram posteriormente a polícia forçando os torcedores a se deitarem no chão antes de serem presos.

O lateral uruguaio Guillermo Varella, do Flamengo, estava no local onde ocorreu o tumulto e foi "abordado" pela polícia, segundo um comunicado publicado pelo próprio jogador no Instagram.

Varella afirmou que foi "resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão" e negou ter participado de qualquer "ato de violência".

"Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica" do Flamengo, acrescentou o jogador, em versão confirmada pelo perfil do clube carioca na rede social X.

Vindos do Uruguai em vários ônibus, os torcedores se reuniram perto da praia do Recreio, na zona oeste do Rio, a pedido das autoridades.

O jogo de ida da semifinal da Libertadores entre Botafogo e Peñarol está marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos.

"Reforçamos a importância do respeito entre as torcidas. Queremos fazer deste confronto uma celebração do futebol, onde a paixão e a rivalidade saudáveis prevaleçam", manifestou o Botafogo em comunicado.

- "Crimes mais graves" -

O Peñarol informou previamente em comunicado que cerca de 20 ônibus chegariam do Uruguai e que disponibilizaria outros 20 veículos para o transporte da praia do Recreio até o estádio.

As autoridades vão analisar as imagens capturadas para "individualizar as condutas", dado que alguns dos detidos terão que responder por "crimes mais graves", declarou à Globo o secretário de Segurança do Rio, Victor Santos.

O Rio de Janeiro já foi cenário de confrontos entre torcedores durante jogos da Libertadores em anos anteriores.

Em 2019, antes de jogo pela fase de grupos entre Flamengo e Peñarol, uma batalha campal na praia do Leme terminou com dezenas de detidos e um torcedor rubro-negro morreu meses depois em consequência dos ferimentos que sofreu.

No ano passado, torcedores de Fluminense e Boca Juniors da Argentina entraram em confronto na praia de Copacabana antes da final do torneio continental entre as duas equipes.

