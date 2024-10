Às vésperas do Grande Prêmio do México de Fórmula 1, que será disputado neste fim de semana, o piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez afirmou que continuará na Red Bull e prometeu grande desempenho na reta final da temporada.

"Não vou sair [da Red Bull]", afirmou Pérez taxativamente em entrevista coletiva na Cidade do México nesta quarta-feira (23).

"Tenho contrato e não há dúvida de que estarei aqui no ano que vem", acrescentou.

Em junho, 'Checo' e Red Bull renovaram contrato até 2026, mas durante a atual temporada, e dentro do contexto de reestruturação da equipe, surgiram rumores sobre a saída do piloto.

"Na Fórmula 1 há muitas agendas de pessoas com interesses e também sabemos como funciona o jornalismo no esporte", apontou Pérez. "Eu falo muito pouco e dou as entrevistas que tenho que dar. Meu foco é no meu trabalho e no que eu posso controlar".

O piloto de 34 anos chega ao GP do México na oitava posição no Mundial de F1 e acredita que pode embalar na reta final da temporada.

"Estamos aqui para dar tudo. Faltam cinco corridas e esperamos voltar a ser competitivos", disse Pérez, que analisou o motivo pelo qual teve um ciclo de altos e baixos no ano.

"A temporada começou muito bem, tive um dos melhores inícios da minha carreira: quatro pódios nas primeiras cinco corridas, até que começaram as melhorias no carro e os problemas", explicou.

O atual vice-campeão mundial lamentou que as atualizações no RB20 não surtiram efeito positivo em seu rendimento.

"Foi um ano complicado com um carro no qual você não tem confiança e cada vez tem problemas diferentes, mas desistir nunca é uma opção, continuo na melhor equipe do mundo".

Na entrevista, Pérez advertiu que "tudo pode acontecer" no GP do México e mostrou o capacete que vai usar na corrida, com uma pintura inspirada na lita livre, esporte muito popular no país e do qual é fã.

