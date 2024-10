A tenista brasileira Bia Haddad, número 10 do mundo, abandonou o jogo contra a canadense Bianca Andreescu (N.159) nesta quarta-feira (23) devido a uma lesão e se despediu do WTA 500 de Tóquio na segunda rodada.

A brasileira, que sentia dores na região lombar, desistiu de continuar na partida quando perdia o primeiro set por 3-0, depois de apenas 18 minutos em quadra contra Andreescu, campeã do US Open de 2019.

Bia é a sul-americana mais bem colocada nos rankings do tênis profissional, tanto no circuito feminino como no masculino.

-- Resultados do WTA 500 de Tóquio:

- Simples feminino - Segunda rodada:

Leylah Fernandez (CAN) x Varvara Gracheva (FRA) 6-0, 3-6, 7-5

Diana Shnaider (RUS) x Viktoriya Tomova (BUL) 6-2, 6-2

Sayaka Ishii (JPN) x Zeynep Sönmez (TUR) 4-6, 6-2, 6-3

Bianca Andreescu (CAN) x Beatriz Haddad Maia (BRA) 3-0 e abandono

