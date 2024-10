Um Barça eufórico a base de gols e voltando a contar com jogadores que estavam lesionados enfrenta o Bayern de Munique em casa nesta quarta-feira (23), às 16h (horário de Brasília), time que os 'blaugranas' não conseguiram bater nos últimos anos na Liga dos Campeões, em noite especial para Hansi Flick e Robert Lewandowski.

O primeiro comandava o gigante bávaro e o segundo liderou o seu ataque na vitória por 8 a 2 infligida ao Barça nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2020, que acabaria sendo a sexta do Bayern.

"Nos preparamos para cada jogo conhecendo muito bem o adversário. Joguei lá, treinei o time. É um excelente clube e tenho muitos conhecidos e uma boa relação com jogadores e treinadores. Mas há um novo capítulo na minha vida", afirmou Flick nesta terça, deixando clara a sua opinião sobre seu antigo clube.

- Seis derrotas consecutivas -

Já com Lewandowski em seu time, o Barça voltou a sucumbir diante do Bayern na fase de grupos 2022-2023, ampliando para seis a sequência de derrotas consecutivas contra o gigante alemão.

Flick, que depois de deixar Munique passou por momentos catastróficos no comando da seleção alemã, se firmou na capital catalã, com 10 vitórias nos primeiros 12 jogos e a liderança de LaLiga.

Parte do sucesso do Barça passa precisamente pelos pés de 'Lewy', que marcou 14 gols e distribuiu duas assistências nos primeiros 12 jogos da temporada.

Mas na Alemanha, os números do Bayern e do substituto de Lewandowski não são menos impressionantes: a equipe bávara é co-líder da Bundesliga e o atacante inglês Harry Kane marcou 13 gols e deu seis assistências em 10 jogos.

A outra grande ameaça da Baviera, o talentoso jogador da seleção alemã Jamal Musiala, participou do treino da equipe nesta terça-feira, depois que uma lesão no quadril no início de outubro o deixou afastado.

As duas equipes, no entanto, sofreram reveses na Liga dos Campeões: o Barça começou a sua campanha europeia com uma derrota por 2 a 1 na visita ao Monaco, em setembro, e o Bayern perdeu em Birmingham para o Aston Villa, por 1 a 0, há três semanas.

- Gavi, Fermín, Dani Olmo... -

Os catalães se revitalizaram nos últimos dias com o regresso de vários jogadores que estavam no departamento médico.

O retorno mais emocionante foi o de Gavi, a joia de 20 anos, que sofreu uma lesão grave no joelho direito há quase um ano jogando pela seleção espanhola.

No domingo, na goleada de 5 a 1 sobre o Sevilla, ele jogou quinze minutos e mostrou que não perdeu o ímpeto que catapultou sua carreira.

Outro meio-campista que também voltou foi Fermín López, que aproveitou exatamente a ausência de Gavi para dar o grande salto, concluindo a temporada em grande estilo ao fazer parte da seleção espanhola que conquistou a Eurocopa e liderou em campo a seleção que conquistou o ouro nos Jogos de Paris-2024.

Também campeão europeu pela 'Roja', Dani Olmo fez uma volta triunfante este ano ao clube que o revelou mas ela foi interrompida por uma lesão em meados de setembro. Embora não tenha tido minutos contra o Sevilla, o jogador já está preparado para retornar ao time.

Assim como Flick e Lewandowski, Olmo também terá o prazer de se reencontrar com o Bayern. No caso dele, porque contra o gigante bávaro teve uma de suas melhores noites como profissional: fez três gols no ano passado pelo Leipzig para vencer a Supercopa da Alemanha.

"Foi um jogo dos sonhos pela forma como aconteceu e terminou. É uma das melhores lembranças que tenho da Alemanha, sem dúvida", disse o jogador ao jornal Marca.

Frenkie de Jong também está perto de reaparecer enquanto Ronald Araujo, Andreas Christensen e Marc-André Ter Stegen continuam se recuperando de lesões e deverão perder boa parte da temporada.

- Prováveis escalações:

Barcelona: Ikañi Peña - Kounde, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde – Casado, Pedri, Fermín López – Lamine Yamal, Raphinha (cap.), Lewandowski. Técnico: Hansi Flick (ALE)

Bayern de Munique: Neuer (cap.) - Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Palhinha - Olise, Müller, Gnabry – Kane. Técnico: Vincent Kompany (BEL)

Árbitro: Slavko Vincic (SLO)

