O veterano tenista espanhol Roberto Bautista (60º do mundo) conquistou o décimo segundo título da sua carreira ao vencer o torneio ATP 250 de Antuérpia (Bélgica), com uma vitória na final sobre o tcheco Jiri Lehecka (33º) por 7-5 e 6-1 neste domingo (20).

"Eu merecia uma semana assim, desta vez é muito especial. Quebrei o pé ano passado e lutei muito para voltar esse ano. Voltei como 120º do mundo, mas continuei treinando com um sorriso no rosto, tentando ser um jogador melhor, lutando até o fim da carreira", disse o espanhol, cujo último título havia sido em Kitzbuehel-2022.

O experiente Bautista, de 36 anos, ex-número 9 do mundo, havia eliminado o francês Hugo Gaston (77º) na semifinal. Com esta vitória, o espanhol privou o jovem Jiri Lehecka, de 22 anos, de seu segundo título nesta temporada, após a vitória em Adelaide (Austrália).

Bautista quebrou o saque do adversário no quarto game do primeiro set, antes do tcheco reagir e fazer 5-5. Mas o espanhol aproveitou sua experiência nos momentos difíceis e de alta tensão e infligiu uma quebra sem ceder pontos para vencer o set por 7-5.

O segundo set foi um sucesso para Bautista, quebrando o saque no segundo game e terminando em 6-1.

Bautista poderá conquistar um novo troféu no próximo mês (19 a 24 de novembro) em Málaga, na 'Final 8' da Copa Davis com a equipe espanhola, que dividirá com Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, na última partida do maiorquino antes da aposentadoria.

zub/iga/pm/aam