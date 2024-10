O Valladolid, que não vencia desde a primeira rodada, conseguiu sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Espanhol ao bater o Alavés de irada por 3 a 2 nesta sexta-feira (18).

O resultado foi importante para equipe do ex-técnico do Cruzeiro Paulo Pezzolano, que ocupava a vice-lanterna e agora sobe provisoriamente para a 18ª colocação com 8 pontos, ainda na zona de rebaixamento.

Já o Alavés emendou a quarta derrota consecutiva e se mantém com 10 pontos na 14ª posição na tabela.

O Valladolid saiu atrás no placar com Toni Martínez marcando aos seis minutos para os donos da casa, mas conseguiu a virada com Mamadou Sylla (17' de pênalti) e Selim Amallah (72' de pênalti) e Anuar (76').

Nos acréscimos, Kike García fez o segundo do Alavés (90'+7), dois minutos antes de ser expulso por receber dois cartões amarelos seguidos, um por falta no ataque e outro por reclamação.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Alavés - Valladolid 2 - 3

- Sábado:

(09h00) Athletic Bilbao - Espanyol

(11h15) Osasuna - Betis

(13h30) Girona - Real Sociedad

(16h00) Celta Vigo - Real Madrid

- Domingo:

(09h00) Mallorca - Rayo Vallecano

(11h15) Atlético de Madrid - Leganés

(13h30) Villarreal - Getafe

(16h00) Barcelona - Sevilla

- Segunda-feira:

(16h00) Valencia - Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 24 9 8 0 1 28 9 19

2. Real Madrid 21 9 6 3 0 19 6 13

3. Atlético de Madrid 17 9 4 5 0 13 5 8

4. Villarreal 17 9 5 2 2 17 17 0

5. Osasuna 15 9 4 3 2 13 14 -1

6. Athletic Bilbao 14 9 4 2 3 13 10 3

7. Mallorca 14 9 4 2 3 9 8 1

8. Rayo Vallecano 13 9 3 4 2 11 9 2

9. Celta Vigo 13 9 4 1 4 16 15 1

10. Betis 12 9 3 3 3 8 8 0

11. Girona 12 9 3 3 3 11 12 -1

12. Sevilla 12 9 3 3 3 9 10 -1

13. Espanyol 10 9 3 1 5 9 13 -4

14. Alavés 10 10 3 1 6 13 18 -5

15. Real Sociedad 9 9 2 3 4 7 8 -1

16. Getafe 8 9 1 5 3 6 7 -1

17. Leganés 8 9 1 5 3 5 9 -4

18. Valladolid 8 10 2 2 6 8 21 -13

19. Valencia 6 9 1 3 5 5 13 -8

20. Las Palmas 3 9 0 3 6 9 17 -8

