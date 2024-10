A Ucrânia afirmou, nesta sexta-feira (18), que repatriou os corpos de 501 soldados mortos em confrontos com as forças russas, principalmente no leste de seu território, onde essas avançam há meses.

"Graças às medidas de repatriação, 501 corpos de defensores ucranianos caídos foram devolvidos à Ucrânia", declarou no Telegram o centro de coordenação para o tratamento de prisioneiros de guerra, um organismo governamental.

É uma das maiores repatriações de restos mortais de militares ucranianos desde o começo da guerra, em fevereiro de 2022.

Segundo o centro de coordenação, a maioria, 382 corpos, vem da região oriental de Donetsk, mais concretamente da região de Avdiivka, uma cidade ligada à mineração cuja conquista em fevereiro iniciou o avanço russo, que ainda continua.

bur-fv/pop/bds/acc/sag/dd/aa