Depois de um início de temporada avassalador, o Bayern de Munique foi para a data Fifa emendando três jogos sem vencer e agora, na volta do Campeonato Alemão, quer reencontrar a vitória diante do Stuttgart (8º), no sábado, pela 7ª rodada.

O time do técnico Vincent Kompany vem de empates na Bundesliga com Bayer Leverkusen (5º) e Eintracht Frankfurt (3º) e a derrota para o Anton Villa na Liga dos Campeões antes da paralisação.

A poucos dias do jogo contra o Barcelona na Espanha pela Champions, o Bayern precisa recuperar o bom momento do começo da temporada. Por isso, o duelo com o Stuttgart é encarado como o início de uma recuperação depois uma sequência negativa inesperada.

Com a mesma pontuação do time bávaro, mas em desvantagem nos critérios de desempate, o RB Leipzig (2º) visita também no sábado o Mainz (10º).

Já o Frankfurt (3º), que conta com o atacante egípcio Omar Marmoush em grande fase (8 gols e 4 assistências), visita o Leverkusen (5º) no principal jogo da parte de cima da tabela.

Por sua vez, o surpreendente Freiburg (4º) recebe o Augsburg (13º) e o Union Berlin (6º) visita Holstein Kiel (17º), que está na zona de rebaixamento.

O irregular Borussia Dortmund (7º) abrirá a rodada contra o St Pauli (15º) nesta sexta-feira, quatro dias antes de visitar o Real Madrid pela Champions.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h30) Borussia Dortmund - St Pauli

- Sábado:

(10h30) Freiburg - Augsburg

Mainz - RB Leipzig

B. Mönchengladbach - Heidenheim

Hoffenheim - Bochum

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt

(13h30) Bayern de Munique - Stuttgart

- Domingo:

(10h30) Holstein Kiel - Union Berlin

(12h30) Wolfsburg - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 14 6 4 2 0 20 7 13

2. RB Leipzig 14 6 4 2 0 9 2 7

3. Eintracht Frankfurt 13 6 4 1 1 14 9 5

4. Freiburg 12 6 4 0 2 9 7 2

5. Bayer Leverkusen 11 6 3 2 1 16 12 4

6. Union Berlin 11 6 3 2 1 6 4 2

7. Borussia Dortmund 10 6 3 1 2 12 11 1

8. Stuttgart 9 6 2 3 1 15 11 4

9. Heidenheim 9 6 3 0 3 10 8 2

10. Mainz 8 6 2 2 2 11 10 1

11. Werder Bremen 8 6 2 2 2 8 12 -4

12. Wolfsburg 7 6 2 1 3 13 12 1

13. Augsburg 7 6 2 1 3 9 15 -6

14. B. Mönchengladbach 6 6 2 0 4 7 10 -3

15. St Pauli 4 6 1 1 4 4 9 -5

16. Hoffenheim 4 6 1 1 4 10 16 -6

17. Holstein Kiel 2 6 0 2 4 9 19 -10

18. Bochum 1 6 0 1 5 6 14 -8

bur-dam/mcd/cb/mvv