O corpo do líder do Hamas, Yahya Sinwar, foi transferido nesta quinta-feira (17) para um necrotério em Tel Aviv para passar por "exames complementares", após o anúncio de sua eliminação em uma operação do Exército israelense em Gaza, indicou a polícia.

"O corpo do chefe do Hamas Yahya Sinwar chegou há pouco ao Centro Nacional de Medicina Forense" de Tel Aviv, onde serão realizados "exames complementares", detalhou a polícia em comunicado.

reg-ds-jd/cyj/hme/eg/js/mvv/rpr