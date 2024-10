O tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu Holger Rune com autoridade (6-4 e 6-2) nesta quarta-feira (16) e vai enfrentar na quinta o seu compatriota Rafael Nadal, que anunciou sua aposentadoria para o próximo mês, nas semifinais do 'Six Kings Slam', torneio de exibição realizado em Riad, na Arábia Saudita.

"Vou com tudo, 'full power', não me surpreende que ele esteja treinando 100% e sentindo muito bem a bola, pelo jogador que é, pela lenda que é, não importa que ele vá deixar o tênis em breve", disse 'Carlitos'.

"Quero jogar um bom tênis, vou tentar jogar no mesmo nível que estou, vou sem medo. Não sei se é um privilégio jogar contra ele mais uma vez ou se vai ser complicado para mim, mas vou tentar compartilhar a quadra com ele. É difícil para todos. Já o vi no hotel, conversei um pouco com ele, além do tênis conversamos sobre a vida", explicou o espanhol de 21 anos, vencedor de quatro Grand Slams.

Nadal, de 38 anos, vai se despedir das quadras no próximo mês depois de jogar na equipe espanhola com Alcaraz, a 'Final 8' da Copa Davis, que será disputada em Málaga (de 19 a 24 de novembro).

"Desde que comecei a jogar tênis, assisti suas partidas. Cresci vendo-o jogar. Ele era meu ídolo e ainda é", continuou Alcaraz. "Ele é uma pessoa muito importante na minha vida e uma das razões pelas quais me tornei jogador profissional".

Nadal e Alcaraz já se enfrentaram três vezes em torneios da ATP, com saldo de duas vitórias para o veterano. Numa partida de exibição disputada em Las Vegas este ano, Carlitos venceu.

Ambos participaram dos Jogos de Paris nas duplas, que o capitão espanhol da Davis, David Ferrer, poderá ter de volta em Málaga.

Na outra semifinal do 'Six Kings Slam' a outra lenda do torneio, Novak Djokovic, vai enfrentar o atual número 1 Jannik Sinner, que atropelou o russo Daniil Medvedev com parciais de 6-0 e 6-3.

