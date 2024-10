O Hezbollah anunciou na manhã desta quinta-feira (17, noite de quarta em Brasília) que destruiu um tanque israelense perto da fronteira no sul do Líbano usando um "míssil guiado", após afirmar que está travando combates corpo a corpo com soldados israelenses na região.

O movimento pró-Irã, que diariamente dispara foguetes contra Israel, também tenta enfrentar as incursões do Exército israelense, que lançou uma ofensiva terrestre contra o grupo em 30 de setembro.

jos/roc/mas/db/ic/rpr