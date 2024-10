O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, chegou na noite desta quarta-feira (16) ao Cairo, na primeira visita de um chefe da diplomacia da República Islâmica ao Egito em quase 12 anos, noticiou a agência oficial iraniana Irna.

A viagem acontece no momento em que o Irã multiplica suas consultas para tentar acalmar as tensões regionais que o confrontam diretamente com Israel.

No início deste mês, Teerã lançou cerca de 200 mísseis contra Israel para vingar os assassinatos dos líderes dos movimentos libanês Hezbollah e palestino Hamas.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, prometeu que Israel vai responder a esse ataque de maneira "letal, precisa e surpreendente".

Em contrapartida, Araghchi avisou nesta quarta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que, se isso acontecer, o Irã dará uma resposta "decisiva".

