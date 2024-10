A Coreia do Norte anunciou nesta quarta-feira (16) que mais de um milhão de jovens se alistaram no exército esta semana, depois que Pyongyang acusou o Sul de enviar drones ao seu espaço aéreo.

"Milhões de jovens participam na luta nacional para eliminar a escória da RDC (Coreia do Sul), que cometeu graves provocações ao violar a soberania da RPDC (Coreia do Norte) com uma infiltração de drones", afirmou a agência estatal de notícias KCNA.

A agência acrescentou que mais de 1,4 milhão de autoridades juvenis e estudantes de todo o país se apresentaram com voluntários para o alistamento no Exército Popular Coreano nos dias 14 e 15 de outubro.

Pyongyang dinamitou rodovias e ferrovias que ligam o país ao vizinho do Sul e alertou que uma nova incursão de drones seria considerada uma declaração de guerra.

Seul negou em um primeiro momento o envio dos drones, mas o Norte afirma ter "evidências claras" da participação oficial sul-coreana, supostamente para distribuir propaganda contra o regime de Pyongyang.

