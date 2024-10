O Exército russo afirmou, nesta segunda-feira (14), ter tomado um pequeno povoado na região de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, que se soma aos avanços dos últimos meses na frente oriental ucraniana.

As forças de Moscou "liberaram a localidade de Levadne, na região de Zaporizhzhia, e tomaram posições mais favoráveis", afirmou o Ministério russo da Defesa em um comunicado.

Levadne encontra-se equidistante entre as cidades de Zaporizhzhia e Donetsk, e foi recuperada pelo Exército ucraniano em junho de 2023, como parte de uma contraofensiva na região.

O Exército russo controla atualmente cerca de 20% do território ucraniano, e está há quase um ano na ofensiva.

Nas últimas semanas, Moscou teve diversos avanços no Donbass, no leste, em direção a Pokrovsk, um importante elo ferroviário e estratégico para as forças ucranianas.

