Israel impedirá que os milicianos libaneses do Hezbollah retornem às posições de combate na fronteira, mesmo quando as suas tropas se retirarem da área, garantiu o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant.

"Mesmo quando as tropas do Exército israelense se retirarem, não permitiremos que os terroristas do Hezbollah retornem a essas áreas", declarou Gallant durante uma visita a um posto de observação fronteiriço.

