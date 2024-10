O ex-ministro-chefe da Escócia Alex Salmond, que liderou uma proposta de independência do Reino Unido no referendo de 2014, morreu, anunciou seu partido político, o Partido Nacional Escocês (SNP), no X, neste sábado (12).

O SNP não especificou a causa da morte do líder de 69 anos.

Salmond liderou o governo da Escócia, uma das quatro nações que compõem o Reino Unido, junto com Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, de 2007 a 2014.

“Alex e eu obviamente tivemos nossas diferenças nos últimos anos, mas não há dúvida de que ele fez uma enorme contribuição para a política escocesa e britânica. Minhas condolências à sua família e amigos”, escreveu no X o membro do SNP Humza Yousaf, também ex-ministro-chefe da Escócia.

O primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer chamou Salmond de “figura monumental na política escocesa e britânica” que “deixa um legado duradouro”.

Salmond renunciou ao cargo de chefe do governo escocês após o referendo de independência de 2014, no qual o “Não” venceu com 55% dos votos.

