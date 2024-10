A força da ONU no Líbano (Unifil) recusou-se a se afastar cinco quilômetros mais ao norte, em direção ao território libanês, conforme solicitado pelo Exército israelense, que a atacou várias vezes, provocando um forte protesto internacional, disse o seu porta-voz neste sábado (12).

"As forças israelenses pediram que abandonássemos as nossas posições na Linha Azul, desde a fronteira até cinco quilômetros da Linha Azul (…), mas houve uma decisão unânime de ficar, porque a bandeira da ONU deve ser hasteada nesta área" explicou Andrea Tenenti, porta-voz da força que conta com 10.000 capacetes azuis.

sbh/en/vl/jm/an/aa