ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Chefe de segurança do Hezbollah era o alvo de intenso bombardeio israelense em Beirute

NOBEL PAZ: Organização japonesa antiarmas atômicas Nihon Hidankyo vence Prêmio Nobel da Paz

BEIRUTE:

Chefe de segurança do Hezbollah era o alvo de intenso bombardeio israelense em Beirute

O chefe de segurança do Hezbollah era, segundo uma fonte próxima ao movimento, o alvo dos bombardeios israelenses contra Beirute que deixaram 22 mortos, o ataque mais fatal à capital desde o início da campanha israelense, em 23 de setembro, contra a milícia libanesa.

OSLO:

Organização japonesa antiarmas atômicas Nihon Hidankyo vence Prêmio Nobel da Paz

O Prêmio Nobel da Paz foi entregue nesta sexta-feira (11) à organização japonesa Nihon Hidankyo, que reúne sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em 1945.

OSLO:

Ganhadores do Prêmio Nobel da Paz da última década

Esses foram os dez anteriores vencedores do Prêmio Nobel da Paz, concedido nesta sexta-feira (11) em sua edição de 2024, à organização japonesa Nihon Hidankyo, que agrupa sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em 1945.

-- AMÉRICAS

CLEARWATER, EUA:

Furacão Milton causa estragos em Clearwater, na Flórida

Lidier Rodríguez e Sandra Escalona estão exaustos. Na madrugada de quinta-feira (10), seu apartamento em Clearwater, no oeste da Flórida, começou a inundar durante a passagem do furacão Milton, e eles tiveram que subir correndo as escadas para salvar suas vidas.

PITTSBURGH:

Obama ataca 'loucura' de Trump e pede 'virada de página' com Kamala

“É uma loucura”, a única coisa que importa “é seu ego, dinheiro e status", disse Barack Obama sobre Donald Trump nesta quinta-feira, durante um evento de campanha na Pensilvânia, em que pediu uma "virada de página" e apoio a Kamala Harris nas eleições presidenciais americanas.

-- EUROPA

CIDADE DO VATICANO:

Zelensky conclui viagem à Europa após reunião com papa e chanceler alemão

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, foi recebido nesta sexta-feira (11) pelo papa Francisco no Vaticano, no âmbito da sua breve visita a várias capitais da Europa Ocidental, para obter mais apoio contra a invasão russa.

LONDRES:

Governo trabalhista britânico completa 100 dias com muitos eleitores decepcionados

Este sábado (12) marca cem dias do governo trabalhista de Keir Starmer no Reino Unido, depois de 14 anos de Executivos conservadores, com decepção entre muitos de seus eleitores por alguma medida impopular e por ter aceitado presentes enquanto pedia sacrifícios à população.

-- ÁSIA

SEUL:

Efeito 'Hallyu': como a cultura sul-coreana se tornou um fenômeno global?

A Coreia do Sul ganhou vários Oscars. Suas séries e grupos de K-pop são sucessos globais. A escritora Han Kang é a primeira mulher asiática a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Como a Coreia do Sul se tornou uma potência cultural?

LOS ANGELES:

Musk apresenta robotáxi da Tesla e promete que chegará ao mercado em 2027

Elon Musk finalmente revelou o robotáxi da Tesla na quinta-feira (10), um carro capaz de se dirigir sozinho que, segundo ele, chegará ao mercado em 2027, cerca de uma década depois que o bilionário prometeu pela primeira vez um veículo autônomo.

PANAMÁ:

Wanda, a máquina que impede que toneladas de lixo cheguem ao mar do Panamá

Uma gigantesca máquina hidráulica chamada Wanda evitou que centenas de toneladas de lixo acabassem nos manguezais próximos à capital do Panamá.

