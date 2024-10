Itália e Bélgica empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira (10) em uma partida frenética da Liga das Nações em que os italianos chegaram a abrir o placar por 2 a 0 antes de ficar com dez jogadores em campo após o cartão vermelho recebido por Lorenzo Pellegrini.

A 'Nazionale' havia começado com perfeição o jogo no Estádio Olímpico de Roma, abrindo o placar logo aos 2 minutos graças a Andrea Cambiaso, e aumentando através do artilheiro nascido na Argentina Mateo Retegui (23').

Mas a expulsão do jogador romano Lorenzo Pellegrini aos 39 minutos devido a uma dura entrada em Arthur Theate acordou os belgas que haviam feito uma partida discreta até aquele momento e que jogavam sem os astros Kevin De Bruyne (lesionado) e Romelu Lukaku (que está em Nápoles para recuperar a sua forma física).

Maxim De Cuyper diminuiu aos 41 minutos após uma grande triangulação, e Leandro Trossard deixou tudo igual vinte minutos depois (61').

“Sofremos dois gols em bolas paradas, temos que melhorar, mas também vi uma equipe que mostrou personalidade”, resumiu o técnico italiano Luciano Spalletti.

Graças às duas vitórias em setembro, a Itália continua líder do grupo A2 com sete pontos, enquanto a Bélgica é a terceira com quatro pontos.

A 'Azzurra' enfrentará Israel na segunda-feira, em Udine, e poderá dar um grande passo rumo às quartas de final em caso de vitória.

Já a Bélgica de Domenico Tedesco enfrentará a França, segunda colocada com seis pontos após a vitória sobre Israel (4-1).

jr/iga/aam/mvv