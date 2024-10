Os torcedores do Borussia Dortmund manifestaram sua decepção e tristeza ao saber que o ex-técnico do clube alemão, Jürgen Klopp, assumirá o cargo de diretor global de futebol da Red Bull.

A empresa de bebidas energéticas, proprietária do RB Leipzig, clube rival na Bundesliga, assim como do clube austríaco Salzburg e do americano New York, fez um anúncio surpresa na quarta-feira de que o ex-técnico do Liverpool assumirá suas novas funções em janeiro.

Klopp se tornou um ídolo no Dortmund ao conquistar dois títulos da Bundesliga e uma Copa da Alemanha durante seus sete anos no clube, que também levou à final da Liga dos Campeões de 2013.

No entanto, uma publicação de torcedores do Dortmund, Schwatzgelb, afirmou que Klopp "derrubou de um só golpe" seu legado.

Além disso, questionou a autodenominação de Klopp como 'The Normal One' (o Normal), em referência à definição de Mourinho de si mesmo como 'The Special One' ('O Especial') ao chegar ao Chelsea.

"O 'normal', infelizmente, é 'normal' em todos os níveis. Normal como qualquer outra pessoa neste negócio sujo", escreveu a revista.

"A decisão de Jürgen Klopp de apoiar a Red Bull arruinou o trabalho de sua vida, pelo menos para uma grande parte dos torcedores em Dortmund e na Alemanha", acrescentou.

O treinador de 57 anos manteve grande apoio popular em Dortmund, apesar da sua transferência em 2015 para o Liverpool, pelo qual conquistou vários títulos, antes de encerrar a sua passagem por Anfield no verão europeu passado, alegando falta de energia.

Sua vontade de falar sobre questões sociais, incluindo a comercialização do futebol, faz parte do seu legado.

Na Inglaterra, ele se posicionou contra os horários dos jogos determinados pelas redes de televisão, assim como contra questões mais gerais, como o populismo e o Brexit.

Também criticou o projeto da Superliga europeia em 2021, apesar do apoio da diretoria dos 'Reds' a essa competição elitista.

Sua decisão de aceitar a oferta da Red Bull foi um golpe para os torcedores do Dortmund e para todos aqueles na Alemanha que não têm simpatia pelo RB Leipzig e pelo seu modelo futebolístico e empresarial.

