O papa Francisco receberá o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na manhã de sexta-feira (11), anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (9).

O sumo pontífice receberá Zelensky no Palácio Apostólico das 9h30 às 10h locais (4h30 às 5h no horário de Brasília), de acordo com um breve comunicado do Vaticano.

cmk-glr/acc/es/aa