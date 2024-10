O movimento islamista Hezbollah disse nesta quarta-feira que repeliu duas tentativas de incursão de soldados israelenses no sul do Líbano.

Em dois comunicados diferentes divulgados na madrugada desta quarta-feira, o movimento pró-Irã indicou que as tropas israelenses tentaram entrar nos setores fronteiriços do Líbano.

No primeiro comunicado, o movimento anunciou que os seus combatentes detonaram "um artefato explosivo contra uma força inimiga israelense" e entraram em "confronto com ele(Exército israelense) enquanto tentava se infiltrar na região fronteiriça de Blida" no sudeste.

No outro texto, o Hezbollah afirmou que seus combatentes atacaram soldados israelenses com "dispositivos de artilharia" quando tentavam avançar "em direção à zona fronteiriça de Labouneh" no sudoeste.

Depois de enfraquecer o Hamas, cujos ataques ao território israelense em 7 de outubro de 2023 desencadearam a guerra na Faixa de Gaza, Israel trava agora uma guerra aberta no Líbano contra o Hezbollah, aliado do movimento islamista palestino.

