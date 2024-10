O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta terça-feira (8) o retorno "imediato" da rede social X no Brasil. A plataforma estava suspensa há mais de um mês, acusada de alimentar a desinformação e por não ter um representante legal no País.

"Autorizo o imediato retorno das atividades" do X, escreveu Moraes em sua decisão, após a plataforma atender todas as exigências judiciais, inclusive o pagamento de multas.

