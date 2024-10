O chefe do serviço de inteligência interno britânico, MI5, Ken McCallum, advertiu nesta terça-feira (8) sobre o "caos" que a Rússia pretende semear no Reino Unido e na Europa, e também alertou para a intensificação da ameaça proveniente do Irã.

Além da ameaça terrorista, "agora enfrentamos, ao mesmo tempo, complôs apoiados" por outros países para realizar atos de sabotagem ou assassinatos, insistiu Ken McCallum em um discurso no Centro de Operações Antiterroristas, localizado no leste de Londres.

No ano passado, as investigações do MI5 sobre atos realizados por países, às vezes através de grupos criminosos ou de agências de inteligência privadas, aumentaram em 48%.

O chefe do MI5 destacou o desejo da Rússia de semear o "caos" no Reino Unido e na Europa por meio de sua agência de inteligência militar GRU, em resposta ao apoio ocidental à Ucrânia no conflito contra seu país.

McCallum também afirmou que os "complôs" respaldados pelo Irã se intensificaram "a um ritmo e uma escala sem precedentes" em solo britânico desde 2022, representando "ameaças potencialmente mortais" para seus cidadãos e residentes.

Por outro lado, ele apontou que o MI5 está "muito consciente do risco de que os acontecimentos no Oriente Médio possam provocar diretamente ações terroristas no Reino Unido".

O alerta ocorre em meio à escalada militar entre Israel, de um lado, e Irã e o movimento islamista libanês Hezbollah, do outro, que suscita temores de uma situação incontrolável.

Atualmente, a ameaça do terrorismo é considerada "substancial" no Reino Unido, classificada como nível três em uma escala de cinco.

Desde março de 2017, a polícia e o MI5 frustraram mais de 40 ataques em estado avançado de preparação, salvando "muitas vidas", afirmou Ken McCallum.

O chefe dos serviços de inteligência explicou que cada vez mais menores de idade estão sendo investigados por terrorismo, especialmente em relação a movimentos de extrema direita.

mhc-cla/psr/eg/jb/aa