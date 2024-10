Soldados norte-coreanos muito provavelmente morreram na Ucrânia, para onde foram enviados para combater ao lado da Rússia, afirmou o ministro sul-coreano da Defesa nesta terça-feira (8).

A imprensa ucraniana afirmou neste fim de semana que seis oficiais norte-coreanos morreram na quinta-feira em um ataque ucraniano com mísseis perto de Donetsk, no leste da Ucrânia ocupado pela Rússia.

O ministro sul-coreano da Defesa, Kim Young Hyun, declarou nesta terça-feira durante uma audiência parlamentar que isso era "muito provável".

Seul acredita que seu vizinho enviará mais soldados à frente ucraniana para apoiar Moscou, seu aliado, que lançou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

"A questão da mobilização de tropas regulares é muito provável devido aos acordos mútuos (entre Moscou e Pyongyang) que se assemelha a uma aliança militar", avaliou Kim Yong Hyun.

Há vários meses, especialistas afirmam que as forças russas deslocaram mísseis norte-coreanos na Ucrânia, algo que Moscou e Pyongyang negam.

Segundo Seul, a Coreia do Norte enviou milhares de contêineres com armas para a Rússia, a fim de que fossem utilizadas no conflito da Ucrânia.

A Coreia do Norte, que dispõe de armas nucleares, estreitou seus laços militares com Moscou nos últimos anos.

O presidente russo, Vladimir Putin, visitou Pyongyang em junho para assinar um acordo de defesa mútua com o líder norte-coreano, King Jong Un.

