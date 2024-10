O Exército israelense anunciou, nesta segunda-feira (7), que ampliará suas operações contra o Hezbollah para a costa libanesa ao sul do rio Al Awali e alertou à população que se mantenha distante.

O Exército "irá operar em breve na zona marítima contra as atividades terroristas do Hezbollah" ao sul do rio Al Awali, disse o porta-voz do Exército Avichay Adraee em um comunicado publicado em árabe nas redes sociais.

lba-mj/crb/tp/sag/mb/jvb/dd/aa