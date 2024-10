A Torre Eiffel apagará as suas luzes nesta segunda-feira (7) em memória das vítimas do ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023, assim como aconteceu há um ano, anunciou a Prefeitura de Paris à AFP.

"Para relembrar esta tragédia e homenagear a memória das vítimas de 7 de outubro (…), Paris decidiu apagar a Torre Eiffel esta noite às 23h45 (18h45 no horário de Brasília) por vários minutos", disse a Prefeitura, proprietária deste símbolo da capital.

Em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque sem precedentes em solo israelense que deixou 1.205 mortos, a maioria civis, de acordo com uma contagem baseada em números oficiais israelenses.

Os islamistas também capturaram 251 pessoas naquele dia, das quais 97 permanecem cativas na Faixa de Gaza e 34 delas teriam morrido, segundo o Exército.

A resposta israelense deixou até agora quase 42.000 mortos em Gaza, segundo números do Ministério da Saúde do território palestino, considerados confiáveis pela ONU.

A ‘Dama de Ferro’ já foi apagada um ano atrás, um dia depois do ataque, e foi iluminada com as cores da bandeira israelense no dia 9 de outubro.

"Este ataque desprezível, o primeiro 'pogrom' do século XXI, mergulhou o Oriente Médio no caos, com dezenas de milhares de vítimas civis", estimou a Prefeitura de Paris.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, apelou também a "uma paz justa e duradoura" e à "busca por todas as soluções pacíficas", tanto para os cidadãos israelenses como para os civis palestinos e libaneses.

