O Exército russo anunciou, nesta segunda-feira (7), que abateu 21 drones durante a noite, incluindo 12 sobre a Crimeia, uma península anexada pela Rússia.

"Durante a noite, foram impedidas tentativas do regime de Kiev de realizar ataques terroristas com drones aéreos contra o território russo", indicou o Ministério da Defesa em um comunicado.

"Os sistemas de defesa antiaérea destruíram 21 drones ucranianos", acrescentou.

Doze aparelhos foram derrubados sobre a Crimeia e outros seis sobre a região de Kursk, cenário de uma importante ofensiva ucraniana desde o início de agosto, segundo a mesma fonte.

Os drones restantes foram neutralizados nas regiões de Belgorod, Briansk e Voronezh, fronteiriças com a Ucrânia, acrescentou o comunicado.

Não foram divulgadas informações sobre vítimas nem danos.

Na manhã desta segunda-feira, as autoridades locais disseram que um incêndio ocorreu em um depósito de petróleo em Teodósia, na Crimeia, sem estabelecer nenhuma relação com os ataques noturnos com drones.

A Rússia anuncia quase diariamente a destruição de drones ucranianos lançados contra seu território.

A Ucrânia afirma que esses ataques, que no geral têm como alvo instalações energéticas, são uma resposta aos bombardeios russos que atingem o país há mais de dois anos.

A Rússia lançou uma ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022 e ocupa 18% do país atualmente.

