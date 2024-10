O papa Francisco anunciou, neste domingo (6), a nomeação de 21 novos cardeais em todo o mundo, entre eles um brasileiro, que será efetiva durante um consistório em 8 de dezembro.

"Tenho o prazer de anunciar que no dia 8 de dezembro realizarei um consistório para a nomeação dos novos cardeais", declarou o papa durante a oração semanal do Angelus. "Sua procedência expressa a universalidade da Igreja e [...] manifesta o vínculo inseparável entre a Sé de Pedro e as Igrejas particulares espalhadas pelo mundo", acrescentou o pontífice de 87 anos.

O novo cardeal brasileiro será Dom Jaime Spengler, atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e arcebispo metropolitano de Porto Alegre.

Além de Spengler, outros quatro latino-americanos serão nomeados: o arcebispo de Lima (Peru), Carlos Castillo; o de Santiago del Estero e primado da Argentina, Vicente Bokalic; o de Guayaquil (Equador), Luis Gerardo Cabrera Herrera, e o de Santiago de Chile, Fernando Chomalí.

A Itália terá o maior número de novos cardeais, com quatro, mas apenas três poderão votar nas eleições para o sucessor de Francisco, pois o quarto já ultrapassou o limite de idade para poder votar no papa.

Os demais são de países tão diversos quanto Indonésia, Japão, Sérvia, Canadá, Filipinas, Índia, Bélgica e Ucrânia. Este último, Mykola Bychok, nascido em Ternopil (oeste da Ucrânia) e atual arcebispo de Melbourne (Austrália), será o mais jovem dos novos cardeais, com 44 anos.

