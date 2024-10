O atacante brasileiro Vinicius Jr, que sofreu uma "lesão cervical" no sábado em jogo do Real Madrid, não poderá disputar as próximas partidas da Seleção, contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo.

"Como informado pelo clube espanhol", Vinicius "se lesionou em partida pela LaLiga no sábado" contra o Villarreal, informou a CBF em seu comunicado.

O técnico Dorival Júnior convocou o meia Andreas Pereira, do inglês Fulham, em seu lugar.

O desfalque de Vini é um novo golpe para o Brasil, que perdeu quatro dos últimos cinco jogos no torneio classificatório para o Mundial e está na quinta colocação, em meio a dez seleções, com 10 pontos em oito jogos disputados.

As Eliminatórias Sul-Americanas oferecem seis vagas para a Copa e o sétimo colocado tem a possibilidade de uma repescagem contra uma seleção de outra confederação.

Também foram cortados da lista o goleiro do Liverpool, Alisson Becker, que sofreu uma lesão muscular; o zagueiro da Juventus, Gleison Bremer, com uma contusão séria no joelho, e o lateral-esquerdo do Atlético-MG, Guilherme Arana.

Eles foram substituídos respectivamente por Weverton (Palmeiras), Beraldo (PSG) e Alex Telles (Botafogo).

A seleção brasileira vai enfrentar o Chile no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, cinco dias depois, em Brasília.

Vinicius se machucou no sábado, minutos depois de marcar o segundo gol do Real Madrid na vitória por 2 a 0 sobre o Villarreal. O clube 'merengue' não deu detalhes sobre a lesão.

