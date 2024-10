O goleiro Alisson vai perder as duas partidas do Brasil em outubro pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 após sofrer uma lesão neste sábado (5) em jogo do Liverpool, pela Premier League, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"O Departamento médico da Seleção entrou em contato com o clube inglês e foi informado que o atleta não tem condição de atuar nas duas partidas", na visita ao Chile e contra o Peru, em casa, explicou a CBF num comunicado.

Weverton, goleiro do Palmeiras, foi convocado em seu lugar.

Alisson, titular da seleção brasileira, se lesionou a quinze minutos do final da partida em que o Liverpool venceu o Crystal Palace por 1 a 0, resultado que o manteve na liderança do campeonato inglês após sete rodadas.

O Brasil já havia sofrido outros dois desfalques nos últimos dias, com as lesões de Bremer (Juventus) e Guilherme Arana (Atlético-MG), substituídos respectivamente por Beraldo (PSG) e Alex Telles (Botafogo).

A Seleção perdeu quatro dos últimos cinco jogos das Eliminatórias, onde ocupa a quinta colocação com 10 pontos em oito jogos disputados.

O torneio oferece seis vagas diretas para a Copa do Mundo e o sétimo colocado terá que disputar uma repescagem contra uma seleção de outra confederação.

Nesta próxima Data Fifa, o Brasil visitará o Chile, em Santiago, no dia 10 de outubro, e receberá o Peru, no dia 15, em Brasília.

