O Exército israelense emitiu, neste sábado (5), uma ordem de retirada para os habitantes de uma parte do centro da Faixa de Gaza, indicando que se preparava para atuar "com força" contra combatentes do movimento islamista palestino Hamas neste setor.

Este é o primeiro pedido de evacuação em Gaza em semanas, depois que o Exército de Israel desviou o seu foco principalmente para a luta contra a milícia islamista Hezbollah no Líbano.

"O Hamas e as organizações terroristas continuam suas atividades [...] no vosso setor e, consequentemente, o Exército israelense atuará com força contra estes elementos", indica a ordem de retirada publicada pelos militares, que foi acompanhada de um mapa no qual menciona os bairros que devem ser evacuados.

De acordo com o aviso publicado na rede social X, foi ordenada a retirada dos palestinos que vivem em áreas próximas ao corredor Netzarim, que se estende por vários quilômetros e atravessa a Faixa de Gaza de leste a oeste.

Desde o início da guerra no território palestino, desencadeada em 7 de outubro por um ataque sem precedentes do Hamas em Israel, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tem afirmado repetidamente que o seu objetivo é alcançar uma vitória total sobre o grupo islamista palestino.

