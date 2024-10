Depois de uma sexta rodada repleta de emoções, com quatro gols de Cole Palmer pelo Chelsea, gol do Brentford no primeiro minuto, "passeio" do Tottenham em Old Trafford e vitória do Arsenal com gol no fim, a sétima rodada do Campeonato Inglês promete fortes emoções antes da data Fifa.

No sábado (5), o líder Liverpool e sua sólida defesa (dois gols sofridos em seis jogos) é amplamente favorito em sua visita ao Crystal Palace (17º), que ocupa a zona de rebaixamento apesar de contar no ataque com Jean-Philippe Mateta, Eberechi Eze e Eddie Nketiah.

Todos os adversários diretos dos 'Reds' jogam em casa: o Manchester City (2º) enfrenta o Fulham (6º), e Arsenal (3º) encara o Southampton (19º), ambos no sábado, enquanto o Chelsea (4º) entra em campo no domingo contra o Nottingham Forest (10º).

No mesmo dia, o Manchester United (12º), que vem de empate com o Porto pela Liga Europa, tentará se recuperar contra o Aston Villa (5º), que no meio da semana conseguiu uma grande vitória sobre o Bayern de Munique na Champions.

Por sua vez, o Tottenham (8º) visitará o Brighton (9º) precisando vencer para se manter na parte de cima da tabela.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(08h30) Crystal Palace - Liverpool

(11h00) West Ham - Ipswich Town

Arsenal - Southampton

Brentford - Wolverhampton

Leicester - Bournemouth

Manchester City - Fulham

(13h30) Everton - Newcastle

- Domingo:

(10h00) Aston Villa - Manchester United

Chelsea - Nottingham

(12h30) Brighton - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 2 10

2. Manchester City 14 6 4 2 0 14 6 8

3. Arsenal 14 6 4 2 0 12 5 7

4. Chelsea 13 6 4 1 1 15 7 8

5. Aston Villa 13 6 4 1 1 12 9 3

6. Fulham 11 6 3 2 1 8 5 3

7. Newcastle 11 6 3 2 1 8 7 1

8. Tottenham 10 6 3 1 2 12 5 7

9. Brighton 9 6 2 3 1 10 8 2

10. Nottingham 9 6 2 3 1 6 5 1

11. Bournemouth 8 6 2 2 2 8 9 -1

12. Brentford 7 6 2 1 3 8 10 -2

13. Manchester United 7 6 2 1 3 5 8 -3

14. West Ham 5 6 1 2 3 6 10 -4

15. Ipswich Town 4 6 0 4 2 5 10 -5

16. Everton 4 6 1 1 4 7 15 -8

17. Leicester 3 6 0 3 3 8 12 -4

18. Crystal Palace 3 6 0 3 3 5 9 -4

19. Southampton 1 6 0 1 5 3 12 -9

20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 6 16 -10

