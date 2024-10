O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, convocou novamente o capitão Álvaro Morata, recuperado de uma lesão, para os próximos jogos da Liga das Nações da Uefa, contra Dinamarca (12 de outubro) e Sérvia (15 de outubro).

O atacante do Milan voltará a vestir a camisa 9 da 'Roja' depois de se recuperar de um problema muscular que o tirou da convocação anterior.

Também está de volta o meia Mikel Merino, em uma lista sem grandes surpresas, mas com a importante ausência do volante Rodri, que sofreu uma grave lesão no joelho e está fora pelo resto da temporada. Para seu lugar, De La Fuente convocou Martín Zubimendi, da Real Sociedad.

Além de Rodri, desfalcam a equipe por problemas físicos o goleiro Unai Simón, o meia Dani Olmo e o zagueiro Robin Le Normand.

Nas duas primeiras rodadas da Liga das nações, a Espanha empatou sem gols com a Sérvia em Belgrado e goleou a Suíça por 4 a 1 em Genebra.

- Lista de convocados:

Goleiros: Álex Remiro (Real Sociedad/ESP), David Raya (Arsenal/ING) e Robert Sánchez (Chelsea/ING).

Defensores: Pau Torres (Aston Villa/ING), Aymenic Laporte (Al-Nassr/ASA), Dani Vivian (Athletic Bilbao/ESP), Marc Cucurella (Chelsea/ING), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE), Pau Cubarsí (Barcelona/ESP), Óscar Mingueza (Celta de Vigo/ESP), Pedro Porro (Tottenham/ING) e Dani Carvajal (Real Madrid/ESP).

Meio-campistas: Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE), Martín Zubimendi (Real Sociedad/ESP), Álex Baena (Villarreal/ESP), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/FRA), Mikel Merino (Arsenal/ING) e Pedri (Barcelona/ESP).

Atacantes: Álvaro Morata (Milan/ITA), Lamine Yamal(Barcelona/ESP), Ferrán Torres (Barcelona/ESP), Nico Williams (Athletic Bilbao/ESP), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad/ESP), Yeremi Pino (Villareal/ESP) e Joselu Mato (Al-Gharafa/CAT).

