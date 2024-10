Após cair diante do Aston Villa na Liga dos Campeões (1 a 0), o Bayern de Munique volta ao Campeonato Alemão com uma complicada visita ao Eintracht Frankfurt, em um confronto direto pela liderança na principal atração da 6ª rodada.

A derrota na Inglaterra pela Champions foi a primeira sofrida pelo Bayern na temporada, quatro dias depois do empate em 1 a 1 com o Bayer Leverkusen, atual campeão alemão.

Depois das goleadas sobre Kiel (6 a 1) e Werder Bremen (5 a 0) na Bundesliga e sobre o Dínamo de Zagreb (9 a 2) na Liga dos Campeões, o time bávaro recebeu um balde de água fria neste promissor início de temporada, e o último jogo antes da data Fifa de outubro não será fácil.

O Eintracht Frankfurt começou sua campanha com uma derrota para o Borussia Dortmund (2 a 0), mas desde então somou quatro vitórias consecutivas para subir para a segunda posição com 12 pontos, um atrás do Bayern.

Um dos protagonistas deste bom início de temporada é o egípcio Omar Marmoush, autor de 6 gols e três assistências nas cinco primeiras rodadas.

No domingo, o time de Frankfurt terá pela frente o inglês Harry Kane, vice-artilheiro do campeonato com cinco gols, que esteve em campo contra o Aston Villa apesar da lesão sofrida na rodada passada.

Logo atrás está o RB Leipzig (3º, 11 pontos), que visita o Heidenheim (6º) no domingo e que, assim como o Bayern, foi derrotado no meio de semana na Champions, depois de sofrer uma virada diante de uma Juventus (3 a 2), que jogou a maior parte do segundo tempo com um homem a menos.

Por sua vez, Bayer Leverkusen (4º) e Borussia Dortmund (5º) venceram seus jogos na competição europeia.

No sábado, o Leverkusen de Xabi Alonso recebe o lanterna Holstein Kiel, enquanto o Dortmund vai à capital para enfrentar o Union Berlin (9º).

-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

(15h30) Augsburg - B. Mönchengladbach

- Sábado:

(10h30) Bayer Leverkusen - Holstein Kiel

Werder Bremen - Freiburg

Union Berlin - Borussia Dortmund

Bochum - Wolfsburg

(13h30) St Pauli - Mainz

- Domingo:

(10h30) Heidenheim - RB Leipzig

(12h30) Eintracht Frankfurt - Bayern de Munique

(14h30) Stuttgart - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 13 5 4 1 0 17 4 13

2. Eintracht Frankfurt 12 5 4 0 1 11 6 5

3. RB Leipzig 11 5 3 2 0 8 2 6

4. Bayer Leverkusen 10 5 3 1 1 14 10 4

5. Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 11 9 2

6. Heidenheim 9 5 3 0 2 10 7 3

7. Freiburg 9 5 3 0 2 8 7 1

8. Stuttgart 8 5 2 2 1 14 10 4

9. Union Berlin 8 5 2 2 1 4 3 1

10. Werder Bremen 8 5 2 2 1 8 11 -3

11. B. Mönchengladbach 6 5 2 0 3 6 8 -2

12. Mainz 5 5 1 2 2 8 10 -2

13. Wolfsburg 4 5 1 1 3 10 11 -1

14. St Pauli 4 5 1 1 3 4 6 -2

15. Augsburg 4 5 1 1 3 7 14 -7

16. Hoffenheim 3 5 1 0 4 9 15 -6

17. Bochum 1 5 0 1 4 5 11 -6

18. Holstein Kiel 1 5 0 1 4 7 17 -10

bur-bds-dam/pm