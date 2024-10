O Ministério da Saúde do Líbano anunciou na noite desta quarta-feira (2) que 46 pessoas morreram e 85 ficaram feridas devido a "bombardeios do inimigo israelense" nas últimas 24 horas em várias regiões do país.

Antes da publicação desse balanço diário, o Centro de Crises libanês havia informado que 1.928 pessoas morreram no país desde que Israel e o Hezbollah começaram a trocar disparos em outubro de 2023.

