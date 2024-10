As forças ucranianas anunciaram nesta quarta-feira sua retirada de Vugledar, cedendo esta cidade de importância militar e simbólica no leste do país às tropas russas, após dois anos e meio de combates.

"O alto comando deu autorização à manobra de retirada de Vugledar, para permitir que homens e equipamento militar fossem salvos e assumissem novas posições para continuar as operações", disse no Telegrama a unidade do Exército Jortitsia, responsável pelas operações.

