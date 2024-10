Um dos fundadores dos Fugees processou nesta terça-feira a estrela do trio, Lauryn Hill, por fraude e quebra de contrato, após o cancelamento de grande parte da turnê de reunião do grupo lendário de hip-hop.

Na ação, movida em um tribunal civil de Manhattan, Pras Michel acusa a cantora de fazer uso indevido das finanças do grupo e de assumir unilateralmente o seu controle, principalmente ao, supostamente, negar uma oferta de US$ 5 milhões para se apresentar no festival de Coachella.

Michel também critica Lauryn Hill por seus “atrasos crônicos” nos shows, e pelo cancelamento de parte da turnê, lançada em 2023 para lembrar a época gloriosa do trio na década de 1990.

Lauryn "se aproveitou da situação legal difícil de Michel e o manipulou para que assinasse um contrato injusto para a turnê The Fugees 2023”, disse o advogado do músico.

Michel foi condenado em 2023, por um tribunal federal de Washington, por seu papel em um escândalo de financiamento ilegal de campanha eleitoral nos Estados Unidos por um empresário da Malásia.

Para Lauryn Hill, trata-se de um processo “sem fundamento, repleto de acusações falsas e de ataques injustificados”. A cantora fará neste mês uma turnê pela Europa com o grupo Ms. Lauryn Hill & the Fugees. O advogado de Pras Michel informou que ele não vai participar dos shows.

