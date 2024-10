Com Kylian Mbappé entre os relacionados em seu retorno à França, mas sem o lesionado Thibaut Courtois, o Real Madrid visita o Lille nesta quarta-feira (2) pela segunda rodada da Liga dos Campeões esperando apresentar um desempenho à altura de suas possibilidades.

Atual campeão da Champions e reforçado no ataque com Mbappé e Endrick, parecia que tudo seria tranquilo para o time de Carlo Ancelotti.

Mas o técnico italiano está tendo dificuldades para encaixar suas novas e poderosas peças num quebra-cabeças em que Vinícius Júnior, Rodrygo e Jude Bellingham mantêm os seus lugares.

- Brilhos e apagões -

Até agora a equipe está invicta, mas longe de apresentar o potencial esperado. Os momentos de brilho são seguidos por apagões. Como exemplo, os dois últimos jogos do Campeonato Espanhol: contra o Alavés, depois de abrir 3 a 0, sofreu dois gols na reta final e esteve perto de ceder o empate; e contra o Atlético de Madrid, no domingo, deixou a vitória escapar nos acréscimos (1 a 1).

Em meio aos altos e baixos, o Real Madrid vai ao estádio Pierre Mauroy, maior arena multiuso da França, onde há dois meses estiveram Lebron James e sua tropa durante os Jogos Olímpicos de Paris.

- Sem "reunião de família" -

Com o piso retirado e a grama instalada novamente, o duelo entre Lille e Real Madrid tem como ingrediente a mais o retorno de Mbappé à França, e contra a equipe de seu irmão Ethan, de 17 anos.

Kylian, que sofreu uma lesão contra o Alavés, se recuperou e está à disposição, mas seu irmão mais novo, de volta na vitória sobre o Le Havre (3 a 0) no sábado, teve uma ruptura no quadríceps e ficará fora por vários meses, o que impedirá uma "reunião familiar".

"Ele quis viajar para jogar, fará todo o treinamento e depois tomaremos a decisão correta, sem arriscar. Se estiver 100%, pode jogar; se não houver risco, pode jogar desde o primeiro minuto", disse Ancelotti sobre a situação de Mbappé em entrevista coletiva.

O técnico do Lille, Bruno Génésio, admitiu em sua coletiva de imprensa que aguarda a escalação do Real Madrid: "Preparamos o jogo com duas opções, se Mbappé jogar ou se não jogar".

- Lille com meio-campo dizimado -

A ausência de Ethan complica ainda mais a situação do time francês.

Sem seu pilar no meio-campo, o inglês Angel Gomes (suspenso), e o português André Gomes, que não foi inscrito na Champions, Génésio ainda tem os desfalques por lesão de Hakon Haraldsson e Ngal'ayel Mukau, além de Nabil Bentaleb por problemas cardíacos.

O volante Benjamin André, capitão do Lille, terá a companhia do jovem Ayyoub Bouaddi, que vai comemorar seus 17 anos como titular contra o Real Madrid, um presente e tanto.

- Courtois fora -

Pelo lado do Real Madrid, o goleiro Courtois está fora do jogo, depois de se lesionar no clássico de domingo contra o Atlético, em uma noite para esquecer.

O gigante belga foi o alvo dos torcedores do time 'colchonero' que atiraram objetos em campo, incidente que obrigou o árbitro a paralisar a partida por dez minutos.

Courtois sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e ficará afastado por duas semanas. Com sua ausência, o titular no gol do Real Madrid será o ucraniano Andriy Lunin, um dos heróis na campanha do título da Champions na temporada passada, especialmente na disputa de pênaltis contra o Manchester City nas quartas de final, quando defendeu duas cobranças do time inglês.

